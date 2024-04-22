Проценко (Кулик) София Мироновна
Место рождения
Дата рождения17.09.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1879
Отец: Кулик Мирон Климентьевич
Мать: Кулик Анна Антоновна
Бракосочетание
03.02.1902
Рождение ребёнка
10.06.1904
Отец ребёнка: Проценко Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
18.11.1906
Сын: Проценко Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Проценко Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
04.05.1909
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Проценко Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
06.03.1912
Сын: Проценко Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Проценко Алексей Филиппович
Смерть
Неизвестно