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Проценко Алексей Филиппович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

15.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1879

Отец: Проценко Филипп Петрович

Мать: Проценко Анастасия Кузьминична

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1902

Жена: Проценко София Мироновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.06.1904

Сын: Проценко Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Проценко София Мироновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.11.1906

Сын: Проценко Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Проценко София Мироновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.05.1909

Дочь: Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Проценко София Мироновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.03.1912

Сын: Проценко Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Проценко София Мироновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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