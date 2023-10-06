Проценко Филипп Петрович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения13.11.1854
Дата смерти09.09.1918
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1854
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.01.1876
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.03.1878
Сын: Проценко Степан Филиппович
Мать ребёнка: Проценко Анастасия Кузьминична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.03.1879
Сын: Проценко Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Проценко Анастасия Кузьминична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.09.1882
Сын: Проценко Захарий Филиппович
Мать ребёнка: Проценко Анастасия Кузьминична
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.09.1884
Сын: Проценко Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Проценко Анастасия Кузьминична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1887
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Проценко Анастасия Кузьминична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1891
Мать ребёнка: Проценко Анастасия Кузьминична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1895
Дочь: Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Проценко Анастасия Кузьминична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1898
Сын: Проценко Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Проценко Анастасия Кузьминична
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
09.09.1918
Черниговское наместничество Российская империя