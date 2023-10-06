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Проценко Филипп Петрович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.11.1854

Дата смерти

09.09.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1854

Отец: Проценко Петр Емельянович

Мать: Проценко Агрипина Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.01.1876

Жена: Проценко Анастасия Кузьминична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.03.1878

Сын: Проценко Степан Филиппович

Мать ребёнка: Проценко Анастасия Кузьминична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.03.1879

Сын: Проценко Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Проценко Анастасия Кузьминична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.09.1882

Сын: Проценко Захарий Филиппович

Мать ребёнка: Проценко Анастасия Кузьминична

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.09.1884

Сын: Проценко Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Проценко Анастасия Кузьминична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1887

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Проценко Анастасия Кузьминична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1891

Сын: Проценко Иван Филиппович

Мать ребёнка: Проценко Анастасия Кузьминична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1895

Дочь: Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Проценко Анастасия Кузьминична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1898

Сын: Проценко Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Проценко Анастасия Кузьминична

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
09.09.1918
Черниговское наместничество Российская империя
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