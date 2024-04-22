Проценко (Волошина) Анастасия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проценко (Волошина) Анастасия Кузьминична

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

21.10.1856

Дата смерти

24.03.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1856

Отец: Волошин Кузьма Григорьевич

Мать: Волошина Акилина Алексеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
14.01.1876

Муж: Проценко Филипп Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.03.1878

Сын: Проценко Степан Филиппович

Отец ребёнка: Проценко Филипп Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.03.1879

Сын: Проценко Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Проценко Филипп Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.09.1882

Сын: Проценко Захарий Филиппович

Отец ребёнка: Проценко Филипп Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.09.1884

Сын: Проценко Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Проценко Филипп Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.04.1887

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Проценко Филипп Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1891

Сын: Проценко Иван Филиппович

Отец ребёнка: Проценко Филипп Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1895

Дочь: Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Проценко Филипп Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1898

Сын: Проценко Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Проценко Филипп Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.03.1914
Липовый Рог, Чернігівська область
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