Проценко (Волошина) Анастасия Кузьминична
Место рождения
Дата рождения21.10.1856
Дата смерти24.03.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1856
Бракосочетание
14.01.1876
Рождение ребёнка
26.03.1878
Сын: Проценко Степан Филиппович
Отец ребёнка: Проценко Филипп Петрович
Рождение ребёнка
15.03.1879
Сын: Проценко Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Проценко Филипп Петрович
Рождение ребёнка
04.09.1882
Сын: Проценко Захарий Филиппович
Отец ребёнка: Проценко Филипп Петрович
Рождение ребёнка
04.09.1884
Сын: Проценко Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Проценко Филипп Петрович
Рождение ребёнка
03.04.1887
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Проценко Филипп Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1891
Отец ребёнка: Проценко Филипп Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1895
Дочь: Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Проценко Филипп Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1898
Сын: Проценко Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Проценко Филипп Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.03.1914