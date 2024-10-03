Проценко Петр Емельянович
Место рождения
Дата рождения02.07.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1814
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
22.01.1839
Рождение ребёнка
24.10.1839
Сын: Проценко Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Проценко (Пинчук) Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
26.01.1841
Сын: Проценко Аркадий Петрович
Мать ребёнка: Проценко (Пинчук) Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
29.12.1842
Дочь: Проценко Домна Петровна
Мать ребёнка: Проценко (Пинчук) Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
28.01.1846
Сын: Проценко Григорий Петрович
Мать ребёнка: Проценко (Пинчук) Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
14.08.1848
Мать ребёнка: Проценко (Пинчук) Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
22.12.1851
Дочь: Проценко Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Проценко (Пинчук) Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
13.11.1854
Мать ребёнка: Проценко (Пинчук) Агрипина Федоровна
Бракосочетание
23.10.1857
Рождение ребёнка
28.07.1858
Мать ребёнка: Проценко (Грушка) София Федоровна
Рождение ребёнка
04.07.1861
Сын: Проценко Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Проценко (Грушка) София Федоровна
Смерть
Неизвестно