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Проценко Петр Емельянович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

02.07.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1814

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
22.01.1839

Жена: Проценко (Пинчук) Агрипина Федоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.10.1839

Сын: Проценко Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Проценко (Пинчук) Агрипина Федоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.01.1841

Сын: Проценко Аркадий Петрович

Мать ребёнка: Проценко (Пинчук) Агрипина Федоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.12.1842

Дочь: Проценко Домна Петровна

Мать ребёнка: Проценко (Пинчук) Агрипина Федоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.01.1846

Сын: Проценко Григорий Петрович

Мать ребёнка: Проценко (Пинчук) Агрипина Федоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.08.1848

Сын: Проценко Андрей Петрович

Мать ребёнка: Проценко (Пинчук) Агрипина Федоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.12.1851

Дочь: Проценко Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Проценко (Пинчук) Агрипина Федоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.11.1854

Сын: Проценко Филипп Петрович

Мать ребёнка: Проценко (Пинчук) Агрипина Федоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
23.10.1857

Жена: Проценко (Грушка) София Федоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.07.1858

Сын: Проценко Моисей Петрович

Мать ребёнка: Проценко (Грушка) София Федоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.07.1861

Сын: Проценко Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Проценко (Грушка) София Федоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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