(Кулик) Дарья Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кулик) Дарья Мироновна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.03.1893

Дата смерти

09.03.1894

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1893

Отец: Кулик Мирон Климентьевич

Мать: Кулик Анна Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
09.03.1894
Черниговская губерния, Российская империя
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