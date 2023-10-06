(Кулик) Дарья Мироновна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения18.03.1893
Дата смерти09.03.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1893
Отец: Кулик Мирон Климентьевич
Мать: Кулик Анна Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
09.03.1894
Черниговская губерния, Российская империя