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Кулик Евсевий Миронович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

21.06.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1877

Отец: Кулик Мирон Климентьевич

Мать: Кулик Анна Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
06.02.1900

Жена: Кулик Иустина Стефановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.12.1900

Дочь: Феодора Евсеевна

Мать ребёнка: Кулик Иустина Стефановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.10.1902

Сын: Кулик Петр Евсеевич

Мать ребёнка: Кулик Иустина Стефановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.10.1903

Сын: Кулик Иван Евсеевич

Мать ребёнка: Кулик Иустина Стефановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.02.1906

Сын: Кулик Федор Евсеевич

Мать ребёнка: Кулик Иустина Стефановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.01.1908

Сын: Кулик Василий ст. Евсеевич

Мать ребёнка: Кулик Иустина Стефановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.09.1910

Сын: Кулик Михаил Евсеевич

Мать ребёнка: Кулик Иустина Стефановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.04.1913

Сын: Кулик Степан Евсеевич

Мать ребёнка: Кулик Иустина Стефановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.04.1913

Дочь: Ирина ст. Евсеевна

Мать ребёнка: Кулик Иустина Стефановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Кулик Василий мл. Евсеевич

Мать ребёнка: Кулик Иустина Стефановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.04.1914

Дочь: Ирина Евсеевна

Мать ребёнка: Кулик Иустина Стефановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.04.1914

Сын: Кулик Яков Евсеевич

Мать ребёнка: Кулик Иустина Стефановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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