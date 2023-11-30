Кулик Евсевий Миронович
Место рождения
Дата рождения21.06.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
21.06.1877
Отец: Кулик Мирон Климентьевич
Мать: Кулик Анна Антоновна
Бракосочетание
06.02.1900
Жена: Кулик Иустина Стефановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.12.1900
Дочь: Феодора Евсеевна
Мать ребёнка: Кулик Иустина Стефановна
Рождение ребёнка
06.10.1902
Сын: Кулик Петр Евсеевич
Мать ребёнка: Кулик Иустина Стефановна
Рождение ребёнка
19.10.1903
Сын: Кулик Иван Евсеевич
Мать ребёнка: Кулик Иустина Стефановна
Рождение ребёнка
05.02.1906
Сын: Кулик Федор Евсеевич
Мать ребёнка: Кулик Иустина Стефановна
Рождение ребёнка
31.01.1908
Сын: Кулик Василий ст. Евсеевич
Мать ребёнка: Кулик Иустина Стефановна
Рождение ребёнка
19.09.1910
Мать ребёнка: Кулик Иустина Стефановна
Рождение ребёнка
15.04.1913
Мать ребёнка: Кулик Иустина Стефановна
Рождение ребёнка
15.04.1913
Дочь: Ирина ст. Евсеевна
Мать ребёнка: Кулик Иустина Стефановна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кулик Василий мл. Евсеевич
Мать ребёнка: Кулик Иустина Стефановна
Рождение ребёнка
29.04.1914
Дочь: Ирина Евсеевна
Мать ребёнка: Кулик Иустина Стефановна
Рождение ребёнка
29.04.1914
Сын: Кулик Яков Евсеевич
Мать ребёнка: Кулик Иустина Стефановна
Смерть
Неизвестно