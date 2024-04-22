Кулик (Чепела) Иустина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Чепела) Иустина Стефановна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

01.10.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1875

Отец: Чепела Степан Антонович

Мать: Чепела Александра Максимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
06.02.1900

Муж: Кулик Евсевий Миронович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.12.1900

Дочь: Феодора Евсеевна

Отец ребёнка: Кулик Евсевий Миронович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.10.1902

Сын: Кулик Петр Евсеевич

Отец ребёнка: Кулик Евсевий Миронович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.10.1903

Сын: Кулик Иван Евсеевич

Отец ребёнка: Кулик Евсевий Миронович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.02.1906

Сын: Кулик Федор Евсеевич

Отец ребёнка: Кулик Евсевий Миронович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.01.1908

Сын: Кулик Василий ст. Евсеевич

Отец ребёнка: Кулик Евсевий Миронович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.09.1910

Сын: Кулик Михаил Евсеевич

Отец ребёнка: Кулик Евсевий Миронович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.04.1913

Сын: Кулик Степан Евсеевич

Отец ребёнка: Кулик Евсевий Миронович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.04.1913

Дочь: Ирина ст. Евсеевна

Отец ребёнка: Кулик Евсевий Миронович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Кулик Василий мл. Евсеевич

Отец ребёнка: Кулик Евсевий Миронович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.04.1914

Дочь: Ирина Евсеевна

Отец ребёнка: Кулик Евсевий Миронович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.04.1914

Сын: Кулик Яков Евсеевич

Отец ребёнка: Кулик Евсевий Миронович

Липовый Рог, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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