Кулик (Чепела) Иустина Стефановна
Место рождения
Дата рождения01.10.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1875
Бракосочетание
06.02.1900
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.12.1900
Дочь: Феодора Евсеевна
Отец ребёнка: Кулик Евсевий Миронович
Рождение ребёнка
06.10.1902
Сын: Кулик Петр Евсеевич
Отец ребёнка: Кулик Евсевий Миронович
Рождение ребёнка
19.10.1903
Сын: Кулик Иван Евсеевич
Отец ребёнка: Кулик Евсевий Миронович
Рождение ребёнка
05.02.1906
Сын: Кулик Федор Евсеевич
Отец ребёнка: Кулик Евсевий Миронович
Рождение ребёнка
31.01.1908
Сын: Кулик Василий ст. Евсеевич
Отец ребёнка: Кулик Евсевий Миронович
Рождение ребёнка
19.09.1910
Отец ребёнка: Кулик Евсевий Миронович
Рождение ребёнка
15.04.1913
Отец ребёнка: Кулик Евсевий Миронович
Рождение ребёнка
15.04.1913
Дочь: Ирина ст. Евсеевна
Отец ребёнка: Кулик Евсевий Миронович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кулик Василий мл. Евсеевич
Отец ребёнка: Кулик Евсевий Миронович
Рождение ребёнка
29.04.1914
Дочь: Ирина Евсеевна
Отец ребёнка: Кулик Евсевий Миронович
Рождение ребёнка
29.04.1914
Сын: Кулик Яков Евсеевич
Отец ребёнка: Кулик Евсевий Миронович
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно