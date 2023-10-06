Чепела (Клименко) Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Клименко) Александра Максимовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.05.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1853

Отец: Клименко Максим Федорович

Мать: Клименко Матрона Евдокимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.11.1874

Муж: Чепела Степан Антонович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.10.1875

Дочь: Кулик Иустина Стефановна

Отец ребёнка: Чепела Степан Антонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.01.1878

Сын: Чепела Максим Степанович

Отец ребёнка: Чепела Степан Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.02.1881

Дочь: Марина Стефановна

Отец ребёнка: Чепела Степан Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1884

Дочь: Анна Стефановна

Отец ребёнка: Чепела Степан Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1886

Дочь: Анастасия Стефановна

Отец ребёнка: Чепела Степан Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1889

Сын: Чепела Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Чепела Степан Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1892

Дочь: Ирина Стефановна

Отец ребёнка: Чепела Степан Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.05.1895

Дочь: Матрона Стефановна

Отец ребёнка: Чепела Степан Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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