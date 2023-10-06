Чепела (Клименко) Александра Максимовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения16.05.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1853
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.11.1874
Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.10.1875
Дочь: Кулик Иустина Стефановна
Отец ребёнка: Чепела Степан Антонович
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.01.1878
Отец ребёнка: Чепела Степан Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.02.1881
Дочь: Марина Стефановна
Отец ребёнка: Чепела Степан Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1884
Дочь: Анна Стефановна
Отец ребёнка: Чепела Степан Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1886
Дочь: Анастасия Стефановна
Отец ребёнка: Чепела Степан Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1889
Сын: Чепела Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Чепела Степан Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1892
Дочь: Ирина Стефановна
Отец ребёнка: Чепела Степан Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.05.1895
Дочь: Матрона Стефановна
Отец ребёнка: Чепела Степан Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно