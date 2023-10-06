Выступец (Клименко) Марина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выступец (Клименко) Марина Максимовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

11.02.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1837

Отец: Клименко Максим Федорович

Мать: Клименко Евдокия

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.10.1857

Муж: Выступец Яков Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1858

Дочь: Выступец Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Выступец Яков Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.05.1860

Дочь: Выступец Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Выступец Яков Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.06.1863

Сын: Выступец Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Выступец Яков Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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