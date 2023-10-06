Выступец (Клименко) Марина Максимовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения11.02.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1837
Отец: Клименко Максим Федорович
Мать: Клименко Евдокия
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.10.1857
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1858
Дочь: Выступец Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Выступец Яков Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.05.1860
Дочь: Выступец Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Выступец Яков Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.06.1863
Сын: Выступец Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Выступец Яков Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно