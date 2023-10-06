Выступец Яков Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВыступец Яков Яковлевич

Выступец Яков Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1857

Жена: Выступец Марина Максимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1858

Дочь: Выступец Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Выступец Марина Максимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.05.1860

Дочь: Выступец Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Выступец Марина Максимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.06.1863

Сын: Выступец Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Выступец Марина Максимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.06.1867

Дочь: Акилина Яковлевна

Мать ребёнка: Выступец Ефросиния Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1868

Сын: Выступец Онуфрий Яковлевич

Мать ребёнка: Выступец Ефросиния Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1869

Сын: Выступец Макарий Яковлевич

Мать ребёнка: Выступец Ефросиния Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.09.1870

Дочь: Елисавета Яковлевна

Мать ребёнка: Выступец Ефросиния Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выступец Ефросиния Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close