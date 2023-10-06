Выступец Яков Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.10.1857
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1858
Дочь: Выступец Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Выступец Марина Максимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.05.1860
Дочь: Выступец Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Выступец Марина Максимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.06.1863
Сын: Выступец Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Выступец Марина Максимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.06.1867
Дочь: Акилина Яковлевна
Мать ребёнка: Выступец Ефросиния Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1868
Сын: Выступец Онуфрий Яковлевич
Мать ребёнка: Выступец Ефросиния Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1869
Сын: Выступец Макарий Яковлевич
Мать ребёнка: Выступец Ефросиния Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.09.1870
Дочь: Елисавета Яковлевна
Мать ребёнка: Выступец Ефросиния Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно