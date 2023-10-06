Выступец Ефросиния Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.06.1867
Дочь: Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Выступец Яков Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1868
Сын: Выступец Онуфрий Яковлевич
Отец ребёнка: Выступец Яков Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1869
Сын: Выступец Макарий Яковлевич
Отец ребёнка: Выступец Яков Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.09.1870
Дочь: Елисавета Яковлевна
Отец ребёнка: Выступец Яков Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно