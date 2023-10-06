Выступец Ефросиния Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выступец Ефросиния Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1867

Дочь: Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Выступец Яков Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1868

Сын: Выступец Онуфрий Яковлевич

Отец ребёнка: Выступец Яков Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1869

Сын: Выступец Макарий Яковлевич

Отец ребёнка: Выступец Яков Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.09.1870

Дочь: Елисавета Яковлевна

Отец ребёнка: Выступец Яков Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выступец Яков Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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