Панченко (Клименко) Варвара Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панченко (Клименко) Варвара Максимовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.12.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1827

Отец: Клименко Максим Федорович

Мать: Клименко Евдокия

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.10.1846

Муж: Панченко Михаил Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1847

Дочь: Харитина Михайловна

Отец ребёнка: Панченко Михаил Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1849

Сын: Панченко Петр Михайлович

Отец ребёнка: Панченко Михаил Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1851

Сын: Панченко Карп Михайлович

Отец ребёнка: Панченко Михаил Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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