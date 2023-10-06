Панченко (Клименко) Варвара Максимовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения04.12.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1827
Отец: Клименко Максим Федорович
Мать: Клименко Евдокия
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.10.1846
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1847
Дочь: Харитина Михайловна
Отец ребёнка: Панченко Михаил Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1849
Отец ребёнка: Панченко Михаил Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1851
Отец ребёнка: Панченко Михаил Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно