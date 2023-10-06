Панченко Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанченко Михаил Степанович

Панченко Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1846

Жена: Панченко Варвара Максимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1847

Дочь: Харитина Михайловна

Мать ребёнка: Панченко Варвара Максимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1849

Сын: Панченко Петр Михайлович

Мать ребёнка: Панченко Варвара Максимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1851

Сын: Панченко Карп Михайлович

Мать ребёнка: Панченко Варвара Максимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close