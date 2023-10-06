Панченко Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1846
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1847
Дочь: Харитина Михайловна
Мать ребёнка: Панченко Варвара Максимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1849
Мать ребёнка: Панченко Варвара Максимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1851
Мать ребёнка: Панченко Варвара Максимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно