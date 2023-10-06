Суворова (Клименко) Христина Максимовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения25.07.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1844
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1863
Рождение ребёнка
23.12.1863
Отец ребёнка: Суворов Евмений Тарасович
Рождение ребёнка
21.01.1867
Сын: Суворов Максим Евменьевич
Отец ребёнка: Суворов Евмений Тарасович
Рождение ребёнка
06.03.1869
Отец ребёнка: Суворов Евмений Тарасович
Рождение ребёнка
21.07.1870
Дочь: Суворова Мария Евменьевна
Отец ребёнка: Суворов Евмений Тарасович
Рождение ребёнка
16.02.1874
Дочь: Суворова Евдокия Евменьевна
Отец ребёнка: Суворов Евмений Тарасович
Рождение ребёнка
16.01.1877
Отец ребёнка: Суворов Евмений Тарасович
Рождение ребёнка
17.07.1878
Сын: Суворов Лазарь Евменьевич
Отец ребёнка: Суворов Евмений Тарасович
Рождение ребёнка
28.01.1881
Отец ребёнка: Суворов Евмений Тарасович
Рождение ребёнка
02.05.1882
Сын: Суворов Афанасий Евменьевич
Отец ребёнка: Суворов Евмений Тарасович
Рождение ребёнка
04.12.1886
Отец ребёнка: Суворов Евмений Тарасович
Смерть
Неизвестно