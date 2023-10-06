Суворова (Клименко) Христина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуворова (Клименко) Христина Максимовна

Суворова (Клименко) Христина Максимовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.07.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1844

Отец: Клименко Максим Федорович

Мать: Клименко Матрона Евдокимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1863

Муж: Суворов Евмений Тарасович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.12.1863

Сын: Суворов Павел Евменьевич

Отец ребёнка: Суворов Евмений Тарасович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.01.1867

Сын: Суворов Максим Евменьевич

Отец ребёнка: Суворов Евмений Тарасович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.03.1869

Сын: Суворов Ефрем Евменьевич

Отец ребёнка: Суворов Евмений Тарасович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.07.1870

Дочь: Суворова Мария Евменьевна

Отец ребёнка: Суворов Евмений Тарасович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.02.1874

Дочь: Суворова Евдокия Евменьевна

Отец ребёнка: Суворов Евмений Тарасович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1877

Сын: Суворов Петр Евменьевич

Отец ребёнка: Суворов Евмений Тарасович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.07.1878

Сын: Суворов Лазарь Евменьевич

Отец ребёнка: Суворов Евмений Тарасович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.01.1881

Сын: Суворов Ефрем Евменьевич

Отец ребёнка: Суворов Евмений Тарасович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.05.1882

Сын: Суворов Афанасий Евменьевич

Отец ребёнка: Суворов Евмений Тарасович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.12.1886

Сын: Суворов Савва Евменьевич

Отец ребёнка: Суворов Евмений Тарасович

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close