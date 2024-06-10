Клименко Матрона Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1844
Дочь: Суворова (Клименко) Христина Максимовна
Отец ребёнка: Клименко Максим Федорович
Рождение ребёнка
28.10.1847
Дочь: (Клименко) Зиновия Максимовна
Отец ребёнка: Клименко Максим Федорович
Рождение ребёнка
28.12.1850
Дочь: Клименко (Клименко) Домникия Максимовна
Отец ребёнка: Клименко Максим Федорович
Рождение ребёнка
16.05.1853
Дочь: Чепела (Клименко) Александра Максимовна
Отец ребёнка: Клименко Максим Федорович
Березанка, Чернігівська область