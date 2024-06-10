Клименко Матрона Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко Матрона Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1844

Дочь: Суворова (Клименко) Христина Максимовна

Отец ребёнка: Клименко Максим Федорович

Рождение ребёнка
28.10.1847

Дочь: (Клименко) Зиновия Максимовна

Отец ребёнка: Клименко Максим Федорович

Рождение ребёнка
28.12.1850

Дочь: Клименко (Клименко) Домникия Максимовна

Отец ребёнка: Клименко Максим Федорович

Рождение ребёнка
16.05.1853

Дочь: Чепела (Клименко) Александра Максимовна

Отец ребёнка: Клименко Максим Федорович

Березанка, Чернігівська область

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