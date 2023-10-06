Клименко Максим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко Максим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1827

Дочь: Панченко Варвара Максимовна

Мать ребёнка: Клименко Евдокия

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1837

Дочь: Выступец Марина Максимовна

Мать ребёнка: Клименко Евдокия

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1844

Дочь: Суворова Христина Максимовна

Мать ребёнка: Клименко Матрона Евдокимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1847

Дочь: Зиновия Максимовна

Мать ребёнка: Клименко Матрона Евдокимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.12.1850

Дочь: Клименко Домникия Максимовна

Мать ребёнка: Клименко Матрона Евдокимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.05.1853

Дочь: Чепела Александра Максимовна

Мать ребёнка: Клименко Матрона Евдокимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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