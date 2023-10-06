Клименко Максим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.1827
Дочь: Панченко Варвара Максимовна
Мать ребёнка: Клименко Евдокия
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1837
Дочь: Выступец Марина Максимовна
Мать ребёнка: Клименко Евдокия
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1844
Дочь: Суворова Христина Максимовна
Мать ребёнка: Клименко Матрона Евдокимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1847
Дочь: Зиновия Максимовна
Мать ребёнка: Клименко Матрона Евдокимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.12.1850
Дочь: Клименко Домникия Максимовна
Мать ребёнка: Клименко Матрона Евдокимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.05.1853
Дочь: Чепела Александра Максимовна
Мать ребёнка: Клименко Матрона Евдокимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно