(Чепела) Анна Стефановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения17.10.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1884
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.05.1906
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1906
Дочь: Евфросиния Ивановна
Отец ребёнка: Кулик Иван Тимофеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1912
Отец ребёнка: Кулик Иван Тимофеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.01.1915
Отец ребёнка: Кулик Иван Тимофеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно