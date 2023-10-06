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(Чепела) Анна Стефановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.10.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1884

Отец: Чепела Степан Антонович

Мать: Чепела Александра Максимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.05.1906

Муж: Кулик Иван Тимофеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1906

Дочь: Евфросиния Ивановна

Отец ребёнка: Кулик Иван Тимофеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1912

Сын: Кулик Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кулик Иван Тимофеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.01.1915

Сын: Кулик Григорий Иванович

Отец ребёнка: Кулик Иван Тимофеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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