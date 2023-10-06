Кулик Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.05.1906

Жена: Анна Стефановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1906

Дочь: Евфросиния Ивановна

Мать ребёнка: Анна Стефановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1912

Сын: Кулик Михаил Иванович

Мать ребёнка: Анна Стефановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.01.1915

Сын: Кулик Григорий Иванович

Мать ребёнка: Анна Стефановна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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