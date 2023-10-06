Кулик Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.05.1906
Жена: Анна Стефановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1906
Дочь: Евфросиния Ивановна
Мать ребёнка: Анна Стефановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1912
Мать ребёнка: Анна Стефановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.01.1915
Мать ребёнка: Анна Стефановна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно