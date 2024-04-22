Ляшенко (Кулик) Анастасия Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляшенко (Кулик) Анастасия Мироновна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

29.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1882

Отец: Кулик Мирон Климентьевич

Мать: Кулик Анна Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
28.01.1907

Муж: Ляшенко Сергей Кириллович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.02.1908

Дочь: Ляшенко Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Ляшенко Сергей Кириллович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.10.1910

Сын: Ляшенко Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Ляшенко Сергей Кириллович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.11.1913

Дочь: Ляшенко Мотрона Сергеевна

Отец ребёнка: Ляшенко Сергей Кириллович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.09.1916

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Ляшенко Сергей Кириллович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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