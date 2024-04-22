Ляшенко (Кулик) Анастасия Мироновна
Место рождения
Дата рождения29.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1882
Отец: Кулик Мирон Климентьевич
Мать: Кулик Анна Антоновна
Бракосочетание
28.01.1907
Рождение ребёнка
13.02.1908
Дочь: Ляшенко Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Ляшенко Сергей Кириллович
Рождение ребёнка
14.10.1910
Сын: Ляшенко Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Ляшенко Сергей Кириллович
Рождение ребёнка
06.11.1913
Дочь: Ляшенко Мотрона Сергеевна
Отец ребёнка: Ляшенко Сергей Кириллович
Рождение ребёнка
14.09.1916
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Ляшенко Сергей Кириллович
Смерть
Неизвестно