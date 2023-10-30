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Ляшенко Сергей Кириллович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

22.09.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1876

Отец: Ляшенко Кирилл Игнатьевич

Мать: Ляшенко Агафья Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
28.01.1907

Жена: Ляшенко Анастасия Мироновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1908

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Ляшенко Анастасия Мироновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.10.1910

Сын: Ляшенко Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Ляшенко Анастасия Мироновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.11.1913

Дочь: Мотрона Сергеевна

Мать ребёнка: Ляшенко Анастасия Мироновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.09.1916

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Ляшенко Анастасия Мироновна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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