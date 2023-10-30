Ляшенко Сергей Кириллович
Место рождения
Дата рождения22.09.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1876
Бракосочетание
28.01.1907
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1908
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Ляшенко Анастасия Мироновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.10.1910
Сын: Ляшенко Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Ляшенко Анастасия Мироновна
Рождение ребёнка
06.11.1913
Дочь: Мотрона Сергеевна
Мать ребёнка: Ляшенко Анастасия Мироновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.09.1916
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Ляшенко Анастасия Мироновна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно