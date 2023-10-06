Ляшенко Кирилл Игнатьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения1845
Дата смерти02.07.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.12.1866
Дочь: Евгения Кирилловна
Мать ребёнка: Ляшенко Агафья Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.06.1868
Сын: Ляшенко Трифиллий Кириллович
Мать ребёнка: Ляшенко Агафья Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.03.1872
Дочь: Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Ляшенко Агафья Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.08.1874
Сын: Ляшенко Григорий Кириллович
Мать ребёнка: Ляшенко Агафья Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.09.1876
Сын: Ляшенко Сергей Кириллович
Мать ребёнка: Ляшенко Агафья Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.05.1880
Сын: Ляшенко Константин Кириллович
Мать ребёнка: Ляшенко Агафья Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.06.1882
Сын: Ляшенко Самсон Кириллович
Мать ребёнка: Ляшенко Агафья Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1884
Дочь: Сидоренко Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Ляшенко Агафья Антоновна
Черниговское наместничество Российская империя
Бракосочетание
20.01.1891
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
02.07.1904
Черниговская губерния, Российская империя
Причина смерти: от чахотки