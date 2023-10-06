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Ляшенко Кирилл Игнатьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

1845

Дата смерти

02.07.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.12.1866

Дочь: Евгения Кирилловна

Мать ребёнка: Ляшенко Агафья Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.06.1868

Сын: Ляшенко Трифиллий Кириллович

Мать ребёнка: Ляшенко Агафья Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.03.1872

Дочь: Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Ляшенко Агафья Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.08.1874

Сын: Ляшенко Григорий Кириллович

Мать ребёнка: Ляшенко Агафья Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.09.1876

Сын: Ляшенко Сергей Кириллович

Мать ребёнка: Ляшенко Агафья Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.05.1880

Сын: Ляшенко Константин Кириллович

Мать ребёнка: Ляшенко Агафья Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.06.1882

Сын: Ляшенко Самсон Кириллович

Мать ребёнка: Ляшенко Агафья Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1884

Дочь: Сидоренко Александра Кирилловна

Мать ребёнка: Ляшенко Агафья Антоновна

Черниговское наместничество Российская империя
Бракосочетание
20.01.1891

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
02.07.1904
Черниговская губерния, Российская империя
Причина смерти: от чахотки
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