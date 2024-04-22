Стоян (Ляшенко) Татьяна Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения03.01.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1853
Бракосочетание
09.11.1877
Муж: Стоян Наум Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1880
Отец ребёнка: Стоян Наум Иванович
Рождение ребёнка
10.12.1882
Дочь: Ковтун Анна Наумовна
Отец ребёнка: Стоян Наум Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1889
Дочь: Волошина Марфа Наумовна
Отец ребёнка: Стоян Наум Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка-собственница
Смерть
Неизвестно