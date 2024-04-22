Стоян (Ляшенко) Татьяна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стоян (Ляшенко) Татьяна Игнатьевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

03.01.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1853

Отец: Ляшенко Игнатий Кондратьевич

Мать: Ляшенко Ульяна Федоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
09.11.1877

Муж: Стоян Наум Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.01.1880

Сын: Стоян Михаил Наумович

Отец ребёнка: Стоян Наум Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.12.1882

Дочь: Ковтун Анна Наумовна

Отец ребёнка: Стоян Наум Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.06.1889

Дочь: Волошина Марфа Наумовна

Отец ребёнка: Стоян Наум Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка-собственница
Смерть
Неизвестно
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