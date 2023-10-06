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Кулик Киприян Климентьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.10.1838

Дата смерти

11.01.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1838

Отец: Кулик Климент Семенович

Мать: Кулик Ксения Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.01.1858

Жена: Кулик Стефанида Алексеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.07.1862

Дочь: Кулик Параскева Киприановна

Мать ребёнка: Кулик Стефанида Алексеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.05.1866

Дочь: Александра Киприановна

Мать ребёнка: Кулик Стефанида Алексеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.10.1871

Жена: Кулик Наталия Терентьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1872

Дочь: Кулик Васса Киприановна

Мать ребёнка: Кулик Наталия Терентьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1874

Дочь: Кулик Марина Киприановна

Мать ребёнка: Кулик Наталия Терентьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1875

Дочь: Васса Киприановна

Мать ребёнка: Кулик Агрипина Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1877

Сын: Кулик Наум Киприянович

Мать ребёнка: Кулик Агрипина Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1880

Сын: Кулик Иван Киприянович

Мать ребёнка: Кулик Агрипина Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1883

Сын: Кулик Ефимий Киприянович

Мать ребёнка: Кулик Агрипина Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1886

Дочь: Устина Киприановна

Мать ребёнка: Кулик Агрипина Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулик Агрипина Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
11.01.1907
Черниговская губерния, Российская империя
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