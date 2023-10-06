Кулик Киприян Климентьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения02.10.1838
Дата смерти11.01.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.10.1838
Отец: Кулик Климент Семенович
Мать: Кулик Ксения Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.01.1858
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.07.1862
Дочь: Кулик Параскева Киприановна
Мать ребёнка: Кулик Стефанида Алексеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.05.1866
Дочь: Александра Киприановна
Мать ребёнка: Кулик Стефанида Алексеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.10.1871
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1872
Дочь: Кулик Васса Киприановна
Мать ребёнка: Кулик Наталия Терентьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1874
Дочь: Кулик Марина Киприановна
Мать ребёнка: Кулик Наталия Терентьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1875
Дочь: Васса Киприановна
Мать ребёнка: Кулик Агрипина Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1877
Мать ребёнка: Кулик Агрипина Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1880
Мать ребёнка: Кулик Агрипина Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1883
Мать ребёнка: Кулик Агрипина Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1886
Дочь: Устина Киприановна
Мать ребёнка: Кулик Агрипина Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулик Агрипина Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
11.01.1907
Черниговская губерния, Российская империя