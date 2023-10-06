Кулик Агрипина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.08.1875
Дочь: Кулик Васса Киприановна
Отец ребёнка: Кулик Киприян Климентьевич
Рождение ребёнка
01.12.1877
Отец ребёнка: Кулик Киприян Климентьевич
Рождение ребёнка
04.01.1880
Отец ребёнка: Кулик Киприян Климентьевич
Рождение ребёнка
20.01.1883
Отец ребёнка: Кулик Киприян Климентьевич
Рождение ребёнка
03.10.1886
Дочь: Кулик Устина Киприановна
Отец ребёнка: Кулик Киприян Климентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно