Кулик Агрипина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик Агрипина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1875

Дочь: Кулик Васса Киприановна

Отец ребёнка: Кулик Киприян Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1877

Сын: Кулик Наум Киприянович

Отец ребёнка: Кулик Киприян Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.01.1880

Сын: Кулик Иван Киприянович

Отец ребёнка: Кулик Киприян Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.01.1883

Сын: Кулик Ефимий Киприянович

Отец ребёнка: Кулик Киприян Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.10.1886

Дочь: Кулик Устина Киприановна

Отец ребёнка: Кулик Киприян Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулик Киприян Климентьевич

Смерть
Неизвестно
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