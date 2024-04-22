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Кулик Наум Киприянович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

01.12.1877

Дата смерти

09.06.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1877

Отец: Кулик Киприян Климентьевич

Мать: Кулик Агрипина Андреевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
06.02.1900

Жена: Кулик Зиновия Федотовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.05.1900

Дочь: Пелагея Наумовна

Мать ребёнка: Кулик Зиновия Федотовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1902

Сын: Кулик Сергий Наумович

Мать ребёнка: Кулик Зиновия Федотовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1904

Сын: Кулик Иосиф Наумович

Мать ребёнка: Кулик Зиновия Федотовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
09.06.1906
Липовый Рог, Чернігівська область
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