Кулик Наум Киприянович
Место рождения
Дата рождения01.12.1877
Дата смерти09.06.1906
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1877
Бракосочетание
06.02.1900
Жена: Кулик Зиновия Федотовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.05.1900
Дочь: Пелагея Наумовна
Мать ребёнка: Кулик Зиновия Федотовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1902
Мать ребёнка: Кулик Зиновия Федотовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1904
Сын: Кулик Иосиф Наумович
Мать ребёнка: Кулик Зиновия Федотовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
09.06.1906