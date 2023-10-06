Кулик Иосиф Наумович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения31.03.1904
Дата смерти18.09.1906
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1904
Отец: Кулик Наум Киприянович
Мать: Кулик Зиновия Федотовна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
18.09.1906
Черниговская губерния, Российская империя