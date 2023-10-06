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Кулик Иосиф Наумович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

31.03.1904

Дата смерти

18.09.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1904

Отец: Кулик Наум Киприянович

Мать: Кулик Зиновия Федотовна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
18.09.1906
Черниговская губерния, Российская империя
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