Кулик (Бовмина) Зиновия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Бовмина) Зиновия Федотовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1900

Муж: Кулик Наум Киприянович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.05.1900

Дочь: Пелагея Наумовна

Отец ребёнка: Кулик Наум Киприянович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1902

Сын: Кулик Сергий Наумович

Отец ребёнка: Кулик Наум Киприянович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1904

Сын: Кулик Иосиф Наумович

Отец ребёнка: Кулик Наум Киприянович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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