Кулик (Бовмина) Зиновия Федотовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1900
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.05.1900
Дочь: Пелагея Наумовна
Отец ребёнка: Кулик Наум Киприянович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1902
Отец ребёнка: Кулик Наум Киприянович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1904
Сын: Кулик Иосиф Наумович
Отец ребёнка: Кулик Наум Киприянович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно