Кулик (Верченко) Стефанида Алексеевна
Место рождения
Дата рождения12.11.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1835
Бракосочетание
19.01.1858
Рождение ребёнка
29.07.1862
Дочь: Кулик Параскева Киприановна
Отец ребёнка: Кулик Киприян Климентьевич
Рождение ребёнка
08.05.1866
Дочь: Стоян Александра Киприановна
Отец ребёнка: Кулик Киприян Климентьевич
Смерть
Неизвестно