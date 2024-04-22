Кулик (Верченко) Стефанида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Верченко) Стефанида Алексеевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

12.11.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1835

Отец: Верченко Алексей Андреевич

Мать: Верченко Евдокия Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
19.01.1858

Муж: Кулик Киприян Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1862

Дочь: Кулик Параскева Киприановна

Отец ребёнка: Кулик Киприян Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.05.1866

Дочь: Стоян Александра Киприановна

Отец ребёнка: Кулик Киприян Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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