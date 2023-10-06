Верченко (Нишпор) Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерченко (Нишпор) Евдокия Игнатьевна

Верченко (Нишпор) Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

25.03.1854

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1818

Муж: Верченко Алексей Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.06.1819

Сын: Верченко Давид Алексеевич

Отец ребёнка: Верченко Алексей Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1820

Дочь: Зиновия Алексеевна

Отец ребёнка: Верченко Алексей Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1823

Дочь: Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Верченко Алексей Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1825

Сын: Верченко Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Верченко Алексей Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1827

Дочь: Волошина Акилина Алексеевна

Отец ребёнка: Верченко Алексей Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.07.1830

Сын: Верченко Каллиник Алексеевич

Отец ребёнка: Верченко Алексей Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.04.1833

Сын: Верченко Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Верченко Алексей Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1835

Дочь: Кулик Стефанида Алексеевна

Отец ребёнка: Верченко Алексей Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1838

Сын: Верченко Антоний Алексеевич

Отец ребёнка: Верченко Алексей Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
25.03.1854
Черниговская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close