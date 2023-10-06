Верченко (Нишпор) Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти25.03.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1818
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.06.1819
Сын: Верченко Давид Алексеевич
Отец ребёнка: Верченко Алексей Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1820
Дочь: Зиновия Алексеевна
Отец ребёнка: Верченко Алексей Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1823
Дочь: Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Верченко Алексей Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1825
Сын: Верченко Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Верченко Алексей Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1827
Дочь: Волошина Акилина Алексеевна
Отец ребёнка: Верченко Алексей Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.07.1830
Сын: Верченко Каллиник Алексеевич
Отец ребёнка: Верченко Алексей Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.04.1833
Сын: Верченко Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Верченко Алексей Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1835
Дочь: Кулик Стефанида Алексеевна
Отец ребёнка: Верченко Алексей Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1838
Сын: Верченко Антоний Алексеевич
Отец ребёнка: Верченко Алексей Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
25.03.1854
Черниговская губерния, Российская империя