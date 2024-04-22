Верченко Антоний Алексеевич
Место рождения
Дата рождения05.08.1838
Дата смерти29.01.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1838
Бракосочетание
09.11.1858
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1859
Сын: Верченко Михаил Антонович
Мать ребёнка: Верченко Татьяна Моисеевна
Рождение ребёнка
02.11.1861
Дочь: Проценко Стефанида Антоновна
Мать ребёнка: Верченко Татьяна Моисеевна
Рождение ребёнка
02.07.1864
Дочь: Верченко Фекла Антоновна
Мать ребёнка: Верченко Татьяна Моисеевна
Рождение ребёнка
09.01.1867
Сын: Верченко Григорий Антонович
Мать ребёнка: Верченко Татьяна Моисеевна
Рождение ребёнка
01.01.1870
Сын: Верченко Самсон Антонович
Мать ребёнка: Верченко Ксения Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1870