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Верченко Антоний Алексеевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

05.08.1838

Дата смерти

29.01.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1838

Отец: Верченко Алексей Андреевич

Мать: Верченко Евдокия Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
09.11.1858

Жена: Верченко Татьяна Моисеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1859

Сын: Верченко Михаил Антонович

Мать ребёнка: Верченко Татьяна Моисеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1861

Дочь: Проценко Стефанида Антоновна

Мать ребёнка: Верченко Татьяна Моисеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.07.1864

Дочь: Верченко Фекла Антоновна

Мать ребёнка: Верченко Татьяна Моисеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.01.1867

Сын: Верченко Григорий Антонович

Мать ребёнка: Верченко Татьяна Моисеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1870

Сын: Верченко Самсон Антонович

Мать ребёнка: Верченко Ксения Григорьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верченко Ксения Григорьевна

Смерть
29.01.1870
Липовый Рог, Чернігівська область
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