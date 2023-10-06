Верченко (Рудик) Татьяна Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1858
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1859
Сын: Верченко Михаил Антонович
Отец ребёнка: Верченко Антоний Алексеевич
Рождение ребёнка
02.11.1861
Дочь: Проценко Стефанида Антоновна
Отец ребёнка: Верченко Антоний Алексеевич
Рождение ребёнка
02.07.1864
Дочь: Верченко Фекла Антоновна
Отец ребёнка: Верченко Антоний Алексеевич
Рождение ребёнка
09.01.1867
Сын: Верченко Григорий Антонович
Отец ребёнка: Верченко Антоний Алексеевич
Смерть
Неизвестно