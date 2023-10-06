Верченко (Рудик) Татьяна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верченко (Рудик) Татьяна Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1858

Муж: Верченко Антоний Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1859

Сын: Верченко Михаил Антонович

Отец ребёнка: Верченко Антоний Алексеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1861

Дочь: Проценко Стефанида Антоновна

Отец ребёнка: Верченко Антоний Алексеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.07.1864

Дочь: Верченко Фекла Антоновна

Отец ребёнка: Верченко Антоний Алексеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.01.1867

Сын: Верченко Григорий Антонович

Отец ребёнка: Верченко Антоний Алексеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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