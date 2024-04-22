Проценко (Верченко) Стефанида Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проценко (Верченко) Стефанида Антоновна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

02.11.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1861

Отец: Верченко Антоний Алексеевич

Мать: Верченко Татьяна Моисеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
11.10.1881

Муж: Проценко Григорий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.08.1883

Дочь: Пинчук Наталия Григорьевна

Отец ребёнка: Проценко Григорий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.06.1888

Дочь: Проценко Ефросиния Григорьевна

Отец ребёнка: Проценко Григорий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.02.1891

Сын: Проценко Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Проценко Григорий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.11.1892

Дочь: Улянченко Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Проценко Григорий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.01.1896

Дочь: Проценко Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Проценко Григорий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.03.1899

Сын: Проценко Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Проценко Григорий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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