Проценко (Верченко) Стефанида Антоновна
Место рождения
Дата рождения02.11.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1861
Бракосочетание
11.10.1881
Рождение ребёнка
06.08.1883
Дочь: Пинчук Наталия Григорьевна
Отец ребёнка: Проценко Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
19.06.1888
Дочь: Проценко Ефросиния Григорьевна
Отец ребёнка: Проценко Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
04.02.1891
Сын: Проценко Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Проценко Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.11.1892
Дочь: Улянченко Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Проценко Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
18.01.1896
Дочь: Проценко Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Проценко Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
04.03.1899
Сын: Проценко Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Проценко Григорий Григорьевич
Смерть
Неизвестно