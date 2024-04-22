Проценко Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения27.12.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1863
Бракосочетание
11.10.1881
Рождение ребёнка
06.08.1883
Дочь: Пинчук Наталия Григорьевна
Мать ребёнка: Проценко Стефанида Антоновна
Рождение ребёнка
19.06.1888
Дочь: Проценко Ефросиния Григорьевна
Мать ребёнка: Проценко Стефанида Антоновна
Рождение ребёнка
04.02.1891
Сын: Проценко Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Проценко Стефанида Антоновна
Рождение ребёнка
01.11.1892
Дочь: Улянченко Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Проценко Стефанида Антоновна
Рождение ребёнка
18.01.1896
Дочь: Проценко Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Проценко Стефанида Антоновна
Рождение ребёнка
04.03.1899
Сын: Проценко Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Проценко Стефанида Антоновна
Смерть
Неизвестно