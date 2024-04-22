Проценко Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроценко Григорий Григорьевич

Проценко Григорий Григорьевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

27.12.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1863

Отец: Проценко Григорий Емельянович

Мать: Проценко Любовь Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
11.10.1881

Жена: Проценко Стефанида Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.08.1883

Дочь: Пинчук Наталия Григорьевна

Мать ребёнка: Проценко Стефанида Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.06.1888

Дочь: Проценко Ефросиния Григорьевна

Мать ребёнка: Проценко Стефанида Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.02.1891

Сын: Проценко Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Проценко Стефанида Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.11.1892

Дочь: Улянченко Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Проценко Стефанида Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.01.1896

Дочь: Проценко Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Проценко Стефанида Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.03.1899

Сын: Проценко Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Проценко Стефанида Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close