Проценко Любовь Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1857
Сын: Проценко Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Проценко Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
25.01.1861
Сын: Проценко Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Проценко Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
05.07.1862
Сын: Проценко Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Проценко Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
27.12.1863
Сын: Проценко Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Проценко Григорий Емельянович
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.12.1863
Дочь: (Проценко) Анисия Григорьевна
Отец ребёнка: Проценко Григорий Емельянович