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Проценко Любовь Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1857

Сын: Проценко Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Проценко Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
25.01.1861

Сын: Проценко Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Проценко Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
05.07.1862

Сын: Проценко Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Проценко Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
27.12.1863

Сын: Проценко Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Проценко Григорий Емельянович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.12.1863

Дочь: (Проценко) Анисия Григорьевна

Отец ребёнка: Проценко Григорий Емельянович

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