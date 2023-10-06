Проценко Григорий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.07.1857
Сын: Проценко Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Проценко Любовь Игнатьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.01.1861
Сын: Проценко Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Проценко Любовь Игнатьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.07.1862
Сын: Проценко Афанасий Григорьевич
Мать ребёнка: Проценко Любовь Игнатьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1863
Сын: Проценко Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Проценко Любовь Игнатьевна
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.12.1863
Дочь: Анисия Григорьевна
Мать ребёнка: Проценко Любовь Игнатьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно