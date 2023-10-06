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Проценко Григорий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1857

Сын: Проценко Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Проценко Любовь Игнатьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.01.1861

Сын: Проценко Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Проценко Любовь Игнатьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.07.1862

Сын: Проценко Афанасий Григорьевич

Мать ребёнка: Проценко Любовь Игнатьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1863

Сын: Проценко Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Проценко Любовь Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.12.1863

Дочь: Анисия Григорьевна

Мать ребёнка: Проценко Любовь Игнатьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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