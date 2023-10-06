Пинчук (Проценко) Наталия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПинчук (Проценко) Наталия Григорьевна

Пинчук (Проценко) Наталия Григорьевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

06.08.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1883

Отец: Проценко Григорий Григорьевич

Мать: Проценко Стефанида Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.10.1906

Муж: Пинчук Виктор Митрофанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.09.1907

Сын: Пинчук Михаил Викторович

Отец ребёнка: Пинчук Виктор Митрофанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.07.1909

Сын: Пинчук Николай Викторович

Отец ребёнка: Пинчук Виктор Митрофанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.01.1911

Сын: Пинчук Василий Викторович

Отец ребёнка: Пинчук Виктор Митрофанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.08.1913

Дочь: Параскева Викторовна

Отец ребёнка: Пинчук Виктор Митрофанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.12.1914

Сын: Пинчук Иван Викторович

Отец ребёнка: Пинчук Виктор Митрофанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close