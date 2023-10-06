Пинчук (Проценко) Наталия Григорьевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения06.08.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1883
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.10.1906
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.09.1907
Отец ребёнка: Пинчук Виктор Митрофанович
Рождение ребёнка
23.07.1909
Сын: Пинчук Николай Викторович
Отец ребёнка: Пинчук Виктор Митрофанович
Рождение ребёнка
28.01.1911
Сын: Пинчук Василий Викторович
Отец ребёнка: Пинчук Виктор Митрофанович
Рождение ребёнка
19.08.1913
Дочь: Параскева Викторовна
Отец ребёнка: Пинчук Виктор Митрофанович
Рождение ребёнка
31.12.1914
Отец ребёнка: Пинчук Виктор Митрофанович
Смерть
Неизвестно