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Пинчук Виктор Митрофанович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

08.03.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1876

Отец: Пинчук Митрофан Никифорович

Мать: Пинчук Александра Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
29.10.1906

Жена: Пинчук Наталия Григорьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.09.1907

Сын: Пинчук Михаил Викторович

Мать ребёнка: Пинчук Наталия Григорьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.07.1909

Сын: Пинчук Николай Викторович

Мать ребёнка: Пинчук Наталия Григорьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.01.1911

Сын: Пинчук Василий Викторович

Мать ребёнка: Пинчук Наталия Григорьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.08.1913

Дочь: Пинчук Параскева Викторовна

Мать ребёнка: Пинчук Наталия Григорьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.12.1914

Сын: Пинчук Иван Викторович

Мать ребёнка: Пинчук Наталия Григорьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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