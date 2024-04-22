Пинчук Виктор Митрофанович
Место рождения
Дата рождения08.03.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1876
Бракосочетание
29.10.1906
Рождение ребёнка
05.09.1907
Мать ребёнка: Пинчук Наталия Григорьевна
Рождение ребёнка
23.07.1909
Сын: Пинчук Николай Викторович
Мать ребёнка: Пинчук Наталия Григорьевна
Рождение ребёнка
28.01.1911
Сын: Пинчук Василий Викторович
Мать ребёнка: Пинчук Наталия Григорьевна
Рождение ребёнка
19.08.1913
Дочь: Пинчук Параскева Викторовна
Мать ребёнка: Пинчук Наталия Григорьевна
Рождение ребёнка
31.12.1914
Мать ребёнка: Пинчук Наталия Григорьевна
Смерть
Неизвестно