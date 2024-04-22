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Верченко Алексей Андреевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

1789

Дата смерти

29.03.1854

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
13.01.1818

Жена: Верченко Евдокия Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.06.1819

Сын: Верченко Давид Алексеевич

Мать ребёнка: Верченко Евдокия Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.11.1820

Дочь: Верченко Зиновия Алексеевна

Мать ребёнка: Верченко Евдокия Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.11.1823

Дочь: Верченко Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Верченко Евдокия Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.12.1825

Сын: Верченко Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Верченко Евдокия Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1827

Дочь: Волошина Акилина Алексеевна

Мать ребёнка: Верченко Евдокия Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1830

Сын: Верченко Каллиник Алексеевич

Мать ребёнка: Верченко Евдокия Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.04.1833

Сын: Верченко Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Верченко Евдокия Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.11.1835

Дочь: Кулик Стефанида Алексеевна

Мать ребёнка: Верченко Евдокия Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.08.1838

Сын: Верченко Антоний Алексеевич

Мать ребёнка: Верченко Евдокия Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
29.03.1854
Липовый Рог, Чернігівська область
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