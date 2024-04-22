Верченко Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти29.03.1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
13.01.1818
Рождение ребёнка
26.06.1819
Сын: Верченко Давид Алексеевич
Мать ребёнка: Верченко Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
03.11.1820
Дочь: Верченко Зиновия Алексеевна
Мать ребёнка: Верченко Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
30.11.1823
Дочь: Верченко Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Верченко Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
27.12.1825
Сын: Верченко Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Верченко Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
11.06.1827
Дочь: Волошина Акилина Алексеевна
Мать ребёнка: Верченко Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
29.07.1830
Сын: Верченко Каллиник Алексеевич
Мать ребёнка: Верченко Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
21.04.1833
Сын: Верченко Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Верченко Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
12.11.1835
Дочь: Кулик Стефанида Алексеевна
Мать ребёнка: Верченко Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
05.08.1838
Сын: Верченко Антоний Алексеевич
Мать ребёнка: Верченко Евдокия Игнатьевна
Смерть
29.03.1854