Кулик (Фостик (Хвостик)) Наталия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Фостик (Хвостик)) Наталия Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1871

Муж: Кулик Киприян Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.08.1872

Дочь: Кулик Васса Киприановна

Отец ребёнка: Кулик Киприян Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.02.1874

Дочь: Кулик Марина Киприановна

Отец ребёнка: Кулик Киприян Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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