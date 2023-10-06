Кулик (Фостик (Хвостик)) Наталия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.10.1871
Рождение ребёнка
19.08.1872
Дочь: Кулик Васса Киприановна
Отец ребёнка: Кулик Киприян Климентьевич
Рождение ребёнка
22.02.1874
Дочь: Кулик Марина Киприановна
Отец ребёнка: Кулик Киприян Климентьевич
Смерть
Неизвестно