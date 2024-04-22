Кулик Фотий Климентьевич
Место рождения
Дата рождения12.08.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1841
Отец: Кулик Климент Семенович
Мать: Кулик Ксения Андреевна
Бракосочетание
03.02.1861
Жена: Кулик Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
27.11.1862
Дочь: Кулик Екатерина Фотиевна
Мать ребёнка: Кулик Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
01.02.1864
Сын: Кулик Семен Фотиевич
Мать ребёнка: Кулик Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
12.07.1866
Мать ребёнка: Кулик Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
17.01.1868
Дочь: Кулик Ксения Фотиевна
Мать ребёнка: Кулик Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
02.04.1869
Мать ребёнка: Кулик Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
01.06.1877
Мать ребёнка: Кулик Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
26.09.1880
Дочь: Кулик Евфросиния Фотиевна
Мать ребёнка: Кулик Наталия Васильевна
Бракосочетание
10.01.1888
Жена: Кулик Феодора Михеевна
Рождение ребёнка
13.07.1889
Мать ребёнка: Кулик Феодора Михеевна
Рождение ребёнка
30.09.1890
Мать ребёнка: Кулик Феодора Михеевна
Рождение ребёнка
07.08.1892
Дочь: Остапенко Мария Фотиевна
Мать ребёнка: Кулик Феодора Михеевна
Рождение ребёнка
20.03.1895
Дочь: Кулик Матрона Фотиевна
Мать ребёнка: Кулик Феодора Михеевна
Смерть
Неизвестно