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Кулик Фотий Климентьевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

12.08.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1841

Отец: Кулик Климент Семенович

Мать: Кулик Ксения Андреевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1861

Жена: Кулик Наталия Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.11.1862

Дочь: Кулик Екатерина Фотиевна

Мать ребёнка: Кулик Наталия Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1864

Сын: Кулик Семен Фотиевич

Мать ребёнка: Кулик Наталия Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.07.1866

Сын: Кулик Михаил Фотиевич

Мать ребёнка: Кулик Наталия Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.01.1868

Дочь: Кулик Ксения Фотиевна

Мать ребёнка: Кулик Наталия Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.04.1869

Сын: Кулик Никита Фотиевич

Мать ребёнка: Кулик Наталия Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.06.1877

Сын: Кулик Дмитрий Фотиевич

Мать ребёнка: Кулик Наталия Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1880

Дочь: Кулик Евфросиния Фотиевна

Мать ребёнка: Кулик Наталия Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
10.01.1888

Жена: Кулик Феодора Михеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.07.1889

Сын: Кулик Степан Фотиевич

Мать ребёнка: Кулик Феодора Михеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.09.1890

Сын: Кулик Михаил Фотиевич

Мать ребёнка: Кулик Феодора Михеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.08.1892

Дочь: Остапенко Мария Фотиевна

Мать ребёнка: Кулик Феодора Михеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.03.1895

Дочь: Кулик Матрона Фотиевна

Мать ребёнка: Кулик Феодора Михеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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