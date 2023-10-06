Кулик Михаил Фотиевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения12.07.1866
Дата смерти03.03.1876
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1866
Отец: Кулик Фотий Климентьевич
Мать: Кулик Наталия Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
03.03.1876
Черниговская губерния, Российская империя