Кулик Михаил Фотиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулик Михаил Фотиевич

Кулик Михаил Фотиевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

12.07.1866

Дата смерти

03.03.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1866

Отец: Кулик Фотий Климентьевич

Мать: Кулик Наталия Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
03.03.1876
Черниговская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close