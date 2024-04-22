Кулик (Гришко) Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Гришко) Наталия Васильевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

31.08.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1836

Отец: Гришко Василий Тихонович

Мать: Гришко Дарья Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1861

Муж: Кулик Фотий Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.11.1862

Дочь: Кулик Екатерина Фотиевна

Отец ребёнка: Кулик Фотий Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1864

Сын: Кулик Семен Фотиевич

Отец ребёнка: Кулик Фотий Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.07.1866

Сын: Кулик Михаил Фотиевич

Отец ребёнка: Кулик Фотий Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.01.1868

Дочь: Кулик Ксения Фотиевна

Отец ребёнка: Кулик Фотий Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.04.1869

Сын: Кулик Никита Фотиевич

Отец ребёнка: Кулик Фотий Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.06.1877

Сын: Кулик Дмитрий Фотиевич

Отец ребёнка: Кулик Фотий Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1880

Дочь: Кулик Евфросиния Фотиевна

Отец ребёнка: Кулик Фотий Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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