Кулик (Гришко) Наталия Васильевна
Место рождения
Дата рождения31.08.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1836
Отец: Гришко Василий Тихонович
Мать: Гришко Дарья Степановна
Бракосочетание
03.02.1861
Рождение ребёнка
27.11.1862
Дочь: Кулик Екатерина Фотиевна
Отец ребёнка: Кулик Фотий Климентьевич
Рождение ребёнка
01.02.1864
Сын: Кулик Семен Фотиевич
Отец ребёнка: Кулик Фотий Климентьевич
Рождение ребёнка
12.07.1866
Отец ребёнка: Кулик Фотий Климентьевич
Рождение ребёнка
17.01.1868
Дочь: Кулик Ксения Фотиевна
Отец ребёнка: Кулик Фотий Климентьевич
Рождение ребёнка
02.04.1869
Отец ребёнка: Кулик Фотий Климентьевич
Рождение ребёнка
01.06.1877
Отец ребёнка: Кулик Фотий Климентьевич
Рождение ребёнка
26.09.1880
Дочь: Кулик Евфросиния Фотиевна
Отец ребёнка: Кулик Фотий Климентьевич
Смерть
Неизвестно