Кулик Дмитрий Фотиевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1877
Отец: Кулик Фотий Климентьевич
Мать: Кулик Наталия Васильевна
Бракосочетание
22.10.1900
Рождение ребёнка
06.02.1902
Мать ребёнка: Кулик Евфросиния Григорьевна
Рождение ребёнка
04.07.1903
Сын: Кулик Афанасий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кулик Евфросиния Григорьевна
Смерть
Неизвестно