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Кулик Дмитрий Фотиевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

01.06.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1877

Отец: Кулик Фотий Климентьевич

Мать: Кулик Наталия Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
22.10.1900

Жена: Кулик Евфросиния Григорьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.02.1902

Сын: Кулик Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Кулик Евфросиния Григорьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.07.1903

Сын: Кулик Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кулик Евфросиния Григорьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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