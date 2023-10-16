Гришко Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1825
Сын: Гришко Игнатий Васильевич
Отец ребёнка: Гришко Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Гришко Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Гришко Василий Тихонович
Рождение ребёнка
09.03.1831
Сын: Гришко Терентий Васильевич
Отец ребёнка: Гришко Василий Тихонович
Рождение ребёнка
14.09.1835
Отец ребёнка: Гришко Василий Тихонович
Рождение ребёнка
31.08.1836
Дочь: Кулик Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Гришко Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Гришко Василий Тихонович
Смерть
Неизвестно