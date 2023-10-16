Гришко Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришко Дарья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1825

Сын: Гришко Игнатий Васильевич

Отец ребёнка: Гришко Василий Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Гришко Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Гришко Василий Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.03.1831

Сын: Гришко Терентий Васильевич

Отец ребёнка: Гришко Василий Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.09.1835

Сын: Гришко Никита Васильевич

Отец ребёнка: Гришко Василий Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.08.1836

Дочь: Кулик Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Гришко Василий Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Гришко Семен Васильевич

Отец ребёнка: Гришко Василий Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
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