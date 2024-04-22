Гришко Игнатий Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.12.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1825
Отец: Гришко Василий Тихонович
Мать: Гришко Дарья Степановна
Рождение ребёнка
17.01.1847
Дочь: Гришко Любовь Игнатьевна
Мать ребёнка: Гришко Акилина Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Гришко Корнилий Игнатьевич
Мать ребёнка: Гришко Акилина Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Гришко Алексей Игнатьевич
Мать ребёнка: Гришко Акилина Ефимовна
Рождение ребёнка
06.08.1854
Мать ребёнка: Гришко Акилина Ефимовна
Рождение ребёнка
25.07.1857
Мать ребёнка: Гришко Акилина Ефимовна
Рождение ребёнка
03.03.1860
Сын: Гришко Герасим Игнатьевич
Мать ребёнка: Гришко Акилина Ефимовна
Рождение ребёнка
28.01.1862
Дочь: Гришко Анисия Игнатьевна
Мать ребёнка: Гришко Акилина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гришко Акилина Ефимовна
Смерть
Неизвестно