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Гришко Игнатий Васильевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

19.12.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1825

Отец: Гришко Василий Тихонович

Мать: Гришко Дарья Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.01.1847

Дочь: Гришко Любовь Игнатьевна

Мать ребёнка: Гришко Акилина Ефимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Гришко Корнилий Игнатьевич

Мать ребёнка: Гришко Акилина Ефимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Гришко Алексей Игнатьевич

Мать ребёнка: Гришко Акилина Ефимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.08.1854

Сын: Гришко Степан Игнатьевич

Мать ребёнка: Гришко Акилина Ефимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1857

Сын: Гришко Моисей Игнатьевич

Мать ребёнка: Гришко Акилина Ефимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.03.1860

Сын: Гришко Герасим Игнатьевич

Мать ребёнка: Гришко Акилина Ефимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.01.1862

Дочь: Гришко Анисия Игнатьевна

Мать ребёнка: Гришко Акилина Ефимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришко Акилина Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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