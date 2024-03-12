Гришко Акилина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришко Акилина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1847

Дочь: Гришко Любовь Игнатьевна

Отец ребёнка: Гришко Игнатий Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Гришко Корнилий Игнатьевич

Отец ребёнка: Гришко Игнатий Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Гришко Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Гришко Игнатий Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.08.1854

Сын: Гришко Степан Игнатьевич

Отец ребёнка: Гришко Игнатий Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1857

Сын: Гришко Моисей Игнатьевич

Отец ребёнка: Гришко Игнатий Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.03.1860

Сын: Гришко Герасим Игнатьевич

Отец ребёнка: Гришко Игнатий Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.01.1862

Дочь: Гришко Анисия Игнатьевна

Отец ребёнка: Гришко Игнатий Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришко Игнатий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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