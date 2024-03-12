Гришко Акилина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.1847
Дочь: Гришко Любовь Игнатьевна
Отец ребёнка: Гришко Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Гришко Корнилий Игнатьевич
Отец ребёнка: Гришко Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Гришко Алексей Игнатьевич
Отец ребёнка: Гришко Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
06.08.1854
Отец ребёнка: Гришко Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
25.07.1857
Отец ребёнка: Гришко Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
03.03.1860
Сын: Гришко Герасим Игнатьевич
Отец ребёнка: Гришко Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
28.01.1862
Дочь: Гришко Анисия Игнатьевна
Отец ребёнка: Гришко Игнатий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно