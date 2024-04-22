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Гришко Моисей Игнатьевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

25.07.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1857

Отец: Гришко Игнатий Васильевич

Мать: Гришко Акилина Ефимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1876

Сын: Гришко Василий Моисеевич

Мать ребёнка: Гришко Надежда Кузьминична

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.10.1877

Сын: Гришко Александр Моисеевич

Мать ребёнка: Гришко Надежда Кузьминична

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.08.1882

Дочь: Шмаровоз Наталия Моисеевна

Мать ребёнка: Гришко Надежда Кузьминична

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.12.1886

Сын: Гришко Матвей Моисеевич

Мать ребёнка: Гришко Надежда Кузьминична

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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