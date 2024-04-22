Гришко Моисей Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1857
Отец: Гришко Игнатий Васильевич
Мать: Гришко Акилина Ефимовна
Рождение ребёнка
01.01.1876
Мать ребёнка: Гришко Надежда Кузьминична
Рождение ребёнка
20.10.1877
Сын: Гришко Александр Моисеевич
Мать ребёнка: Гришко Надежда Кузьминична
Рождение ребёнка
14.08.1882
Дочь: Шмаровоз Наталия Моисеевна
Мать ребёнка: Гришко Надежда Кузьминична
Рождение ребёнка
12.12.1886
Мать ребёнка: Гришко Надежда Кузьминична
Смерть
Неизвестно