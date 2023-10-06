(Кулик) Евфросиния Фотиевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения26.09.1880
Дата смерти30.08.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1880
Отец: Кулик Фотий Климентьевич
Мать: Кулик Наталия Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.08.1882
Черниговская губерния, Российская империя