(Кулик) Евфросиния Фотиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кулик) Евфросиния Фотиевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

26.09.1880

Дата смерти

30.08.1882

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1880

Отец: Кулик Фотий Климентьевич

Мать: Кулик Наталия Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.08.1882
Черниговская губерния, Российская империя
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