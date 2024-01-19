Кулик (Верченко) Феодора Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Верченко) Феодора Михеевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

10.09.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1866

Отец: Верченко Михей Трофимович

Мать: Верченко Параскева Ефимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
10.01.1888

Муж: Кулик Фотий Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.07.1889

Сын: Кулик Степан Фотиевич

Отец ребёнка: Кулик Фотий Климентьевич

Рождение ребёнка
30.09.1890

Сын: Кулик Михаил Фотиевич

Отец ребёнка: Кулик Фотий Климентьевич

Рождение ребёнка
07.08.1892

Дочь: Остапенко Мария Фотиевна

Отец ребёнка: Кулик Фотий Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.03.1895

Дочь: Кулик Матрона Фотиевна

Отец ребёнка: Кулик Фотий Климентьевич

Смерть
Неизвестно
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