Кулик (Верченко) Феодора Михеевна
Место рождения
Дата рождения10.09.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1866
Бракосочетание
10.01.1888
Рождение ребёнка
13.07.1889
Отец ребёнка: Кулик Фотий Климентьевич
Рождение ребёнка
30.09.1890
Отец ребёнка: Кулик Фотий Климентьевич
Рождение ребёнка
07.08.1892
Дочь: Остапенко Мария Фотиевна
Отец ребёнка: Кулик Фотий Климентьевич
Рождение ребёнка
20.03.1895
Дочь: Кулик Матрона Фотиевна
Отец ребёнка: Кулик Фотий Климентьевич
Смерть
Неизвестно